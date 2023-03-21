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Севилья назначила нового главного тренера

Испанский клуб оперативно определился с заменой Хорхе Сампаоли.
Сегодня, 19:50
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images

Испанский специалист Хосе Луис Мендилибар был назначен на пост главного тренера Севильи.

Как сообщает официальный сайт "рохибланкос", контракт с 62-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Во главе команды Мендилибар сменил Хорхе Сампаполи, с которым сегодня, 21 марта, был расторгнут договор.

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Ранее специалист тренировал ряд испанских клубов, включая Эйбар, Атлетик и Осасуну. Последней его командой был Алавес, с которым он работал с декабря 2021 года по апрель 2022 года.

Напомним, что на данный момент Севилья с 28 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в двух очках от зоны вылета. Кроме того, "рохибланкос" вышли в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграют с Манчестер Юнайтед.

Четвертьфинальные матчи Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед состоятся 13 и 20 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Чемпионат Испании Хосе Луис Мендилибар Ла Лига

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