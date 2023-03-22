Серебрянный призер ЧМ-2018 завершил карьеру в 31 год

Экс-защитник Атлетико, Интера и сборной Хорватии Шиме Врсалько принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 31 года.

Последним клубом Врсалько был Олимпиакос, с которым он разорвал контракт в ноябре прошлого года и с тех пор находился без клуба.

По сообщениям хорватских СМИ, экс-игрок национальной команды намерен начать агентскую деятельность.

Причиной завершения карьеры стали физические проблемы, преследовавшие игрока в течении последних нескольких лет и невозможность найти новую команду.

Стоит сказать, что Врсалько провел за "шашечных" 52 матча и был в составе сборной на ЧМ-2018, где коллектив Златко Далича заработал серебро.