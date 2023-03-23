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Одноклубник Мудрика похвастался изменениями в физической форме

Трево Чалоба провел огромную работу над собой в прошедшие полгода.
Сегодня, 00:00
Трево Чалоба / Getty Images
Трево Чалоба / Getty Images

Защитник Челси Трево Чалоба показал, насколько изменилась его физическая форма после того, как он взял на себя обязательства провести работу над собой.

На фото до и после, опубликованных в Instagram личного тренера Чалобы с разрешения футболиста и репостнутых самим игроком отчетливо видны изменения в строении тела англичанина.

Личный наставник центрбэка также прокомментировал его большой прогресс.

"Я знаю, что эта фотография получит большой резонанс, и это справедливо - прогрессия, которую можно увидеть, феноменальна для "нормального" человека за 6 месяцев, не говоря уже об элитном спортсмене в сезон, который делает много кардио и когда о гипертрофии даже не думали.

Причина, по которой я хочу, чтобы этот пост получил распространение, заключается в том, чтобы подчеркнуть то, что нельзя увидеть просто на картинке. Отношение Тревоха невероятно - он (я не думаю, что он будет возражать, если я скажу это) в прошлом не был таким последовательным.

Как только он стал последовательным и смог посвятить себя долгосрочному плану, его результаты взлетели до небес на всех фронтах - сила, мощь и скорость.

С Трево всегда приятно работать, он прошел через многое, чтобы достичь того уровня, на котором находится сейчас. Несколько займов, игра на разных позициях, часто его бросали в игру, и он добивался успехов после периодов, когда его не привлекали", - написал он.

В этом сезоне Чалоба провел лишь 23 матча во всех турнирах за Челси, но, возможно после того, как он прибавил в мускулатуре Грэм Поттер начнет чаще доверять ему игру в старте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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