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"Вы постарели и не можете быстрее бегать": Ярмоленко потроллил Караваева

Между игроками возник шутливый спор касаемо скоростных данных Александра.
Сегодня, 12:46
Александр Караваев / УАФ
Александр Караваев / УАФ

Андрей Ярмоленко примерял на себя роль интервьюера в лагере сборной Украины.

Вингер задал партнеру по национальной команде Александру Караваеву вопрос касаемо его скоростных данных, во время которого между игроками возник шутливый спор.

"Александр, вчера была игра, вы развили скорость до 28 километров в час. Значит ли это, что вы постарели и уже не можете быстрее бежать?", - спросил Ярмоленко.

Отметим, что во время вопроса Караваев перебивал игрока и пытался доказать, что на самом деле он показал скорость в 30 км/ч.

Дослушав Ярмоленко, Караваев все же ответил: "Да-да, постарел, но скорость осталась на том же уровне, все хорошо"

Впрочем, футболист Аль-Айна усомнился в ответе игрока Динамо, однако спорить не стал и попрощался.

Напомним, ранее в сборной поздравили Виктора Цыганкова с рождением сына.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко Александр Караваев

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