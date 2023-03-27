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Гринвуд заявлял, что Роналду закончился как футболист еще в Реале

Интересные подробности того, о чем раньше думал скандальный форвард Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 22:14
Мэйсон Гринвуд и Криштиану Роналду / Getty Images
Мэйсон Гринвуд и Криштиану Роналду / Getty Images

В начале февраля этого года Королевская прокуратура Великобритании сняла с нападающего Манчестер Юнайтед Мэйсона Гринвуда все обвинения.

Пока манкунианцы проводят собственное расследование относительно произошедшего, журналист The Athletic Лори Уитуэлл поделился занимательным фактом из прошлого Гринвуда.

Уитуэлл в своей статье отмечает, что Мэйсон, когда ему было всего 16 лет, был достаточно откровенен и не стеснялся в своих выражениях. Если он считал, что "футболист - г*вно", он именно так и говорил, не сглаживая углы.

Удивительно, но тогда под удар англичанина попал Криштиану Роналду, выступавший в то время за мадридский Реал.

"Он закончился", - сказал Мэйсон, указывая на то, что португалец закончился как футболист. Персонал клуба, который это услышал, поправил его и счел его ментальность юношеским заблуждением.

Напомним, что девушка Мэйсона Гринвуда, которая подала на него в суд, ждет ребенка, а пара планирует сыграть свадьбу, несмотря на свое прошлое.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду МЭЙСОН ГРИНВУД

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