Смит-Роу: Зинченко - одим из самых техничных игроков

Хавбек лондонского Арсенала Эмиль Смит-Роу прокомментировал приход в команду Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.

Англичанин считает, что приход игроков такого уровня сильно изменил ситуацию внутри команды и ее менталитет.

"Я почувствовал еще по предсезонной подготовке, насколько все изменилось и как игроки были настроены. Жезус и Зинченко знают, как выигрывать трофеи.

Наш успех связан с их приходом. Менталитет Зинченко и Жезуса невыразим. Я не могу поверить, что Манчестер Сити отпустил их. Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел", – приводит слова Смит-Роу The Athletic.

Смит-Роу уверен, что, благодаря знаниям обоих игрока, как выигрывать трофеи, они смогли принести в команду дополнительную уверенность. Даже не тренировках Жезус и Зинченко выкладываются на полную, чем мотивируют товарищей по команде.

Напомним, что успехи Зинченко в этом сезоне отметили также и в EA Sports, выдав ему новую крутую карточку в FIFA 23.