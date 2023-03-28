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Смит-Роу: Зинченко - одим из самых техничных игроков

Эмиль рассказал, как повляил на команду приход украинца.
Сегодня, 12:24
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

Хавбек лондонского Арсенала Эмиль Смит-Роу прокомментировал приход в команду Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.

Англичанин считает, что приход игроков такого уровня сильно изменил ситуацию внутри команды и ее менталитет. 

"Я почувствовал еще по предсезонной подготовке, насколько все изменилось и как игроки были настроены. Жезус и Зинченко знают, как выигрывать трофеи.

Наш успех связан с их приходом. Менталитет Зинченко и Жезуса невыразим. Я не могу поверить, что Манчестер Сити отпустил их. Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел", – приводит слова Смит-Роу The Athletic.

Смит-Роу уверен, что, благодаря знаниям обоих игрока, как выигрывать трофеи, они смогли принести в команду дополнительную уверенность. Даже не тренировках Жезус и Зинченко выкладываются на полную, чем мотивируют товарищей по команде.

Напомним, что успехи Зинченко в этом сезоне отметили также и в EA Sports, выдав ему новую крутую карточку в FIFA 23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэль Жезус Эмиль Смит-Роу

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