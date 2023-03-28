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Футбол

Петраков-стайл: Коуч сборной Швеции попал в скандал после перепалки с ТВ-экспертом

Янне Андерссону пришлось провести экстренную пресс-конференцию после инцидента.
Сегодня, 19:03
Янне Андерссон / Getty Images
Янне Андерссон / Getty Images

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вляпался в неприятную ситуацию после разгромной победы над Азербайджаном.

Специалист пришел на флеш-интервью к местному вещателю, где тв-эксперт Боян Джорджич, имеющий сербские корни, спросил Андерссона о недостатке игрового времени для Йеспера Карлссона. Вингер провел лишь 8 минут в 2 матчах несмотря на то, что оформил 6 результативных действий в последних матчах за АЗ.

Между Джорджичем и Андерссоном случилась долгая перепалка, в ходе которой случился подобный диалог:

Джорджич: Вы представляете десять миллионов шведов, которые хотят знать на основании чего вы делаете выбор состава.

Андерссон: А кого представляете вы?

Джорджич: Швецию, конечно. Или вы хотите сказать, что я должен представлять Сербию? Вы это имели ввиду?

После этого в стране произошел настоящий скандал и наставник "тре кронур" был обвинен в расизме в связи с чем ему пришлось созвать пресс-конференцию, в ходе которой он принес свои извинения Бояну.

Также Андерссон в ходе перепалки сказал Джорджичу: "Если бы вы были тренером, то вы могли бы делать все, что хотите. Извините, но вы могли бы делать все, что захотите, черт подери".

Ранее в подобном стиле высказывался экс-наставник сборной Украины, а сейчас коуч Армении Александр Петраков в ответ на вопрос местного журналиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: швеция евро-2024 скандал

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