Петраков-стайл: Коуч сборной Швеции попал в скандал после перепалки с ТВ-экспертом

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вляпался в неприятную ситуацию после разгромной победы над Азербайджаном.

Специалист пришел на флеш-интервью к местному вещателю, где тв-эксперт Боян Джорджич, имеющий сербские корни, спросил Андерссона о недостатке игрового времени для Йеспера Карлссона. Вингер провел лишь 8 минут в 2 матчах несмотря на то, что оформил 6 результативных действий в последних матчах за АЗ.

Между Джорджичем и Андерссоном случилась долгая перепалка, в ходе которой случился подобный диалог:

Джорджич: Вы представляете десять миллионов шведов, которые хотят знать на основании чего вы делаете выбор состава.

Андерссон: А кого представляете вы?

Джорджич: Швецию, конечно. Или вы хотите сказать, что я должен представлять Сербию? Вы это имели ввиду?

После этого в стране произошел настоящий скандал и наставник "тре кронур" был обвинен в расизме в связи с чем ему пришлось созвать пресс-конференцию, в ходе которой он принес свои извинения Бояну.

Также Андерссон в ходе перепалки сказал Джорджичу: "Если бы вы были тренером, то вы могли бы делать все, что хотите. Извините, но вы могли бы делать все, что захотите, черт подери".

Pinlig optræden af 🇸🇪 landstræner Janne Andersson! Bojan Djordjic stiller et relevant spørgsmål om manglende spilletid til Jesper Karlsson, hvorefter Janne Andersson spørger: “Hvem repræsenterer du?”. Bojan er serbisk født, men svensker. PINLIGT! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️



pic.twitter.com/JEMAmt8BVs — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) March 28, 2023

Ранее в подобном стиле высказывался экс-наставник сборной Украины, а сейчас коуч Армении Александр Петраков в ответ на вопрос местного журналиста.