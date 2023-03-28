"Особенный" уходит из Ромы? Моуринью может летом возглавить новый клуб

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью пока не определился со своим будущим. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb.

Португальский специалист хочет знать планы руководства клуба на следующий сезон. Тренер не намерен ждать июня, чтобы определиться со своим будущим.

В данный момент контактов между Моуринью и руководством клуба не было, однако "Особенный" хочет определиться со своим будущим в ближайшее время. У него уже есть предложения от нескольких топ-клубов.

Напомним, контракт Жозе с Ромой рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ.