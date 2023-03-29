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Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной

Мартинес продолжит карьеру в стане каталонцев.
Сегодня, 09:50
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Защитник Атлетика Иньиго Мартинес подписал предварительный контракт с Барселоной. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Игрок уже прошел медосмотр, осталось лишь подписать контракт. Если каталонцам не удастся зарегистрировать 31-летнего испанца из-за правил чемпионата Испании, он будет отдан в аренду.

Напомним, принципиальная договоренность между сторонами была достигнута еще в сентябре, когда Атлетик отказался продавать своего игрока за 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету Мартинеса один гол в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес

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