Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной

Защитник Атлетика Иньиго Мартинес подписал предварительный контракт с Барселоной. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Игрок уже прошел медосмотр, осталось лишь подписать контракт. Если каталонцам не удастся зарегистрировать 31-летнего испанца из-за правил чемпионата Испании, он будет отдан в аренду.

Напомним, принципиальная договоренность между сторонами была достигнута еще в сентябре, когда Атлетик отказался продавать своего игрока за 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету Мартинеса один гол в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону.