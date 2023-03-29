iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно будущее Моуринью в Роме

Португалец останется в стане "волков".
Сегодня, 14:57
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Стала известна судьба главного тренера Ромы Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Roma Press.

"Особенный" останется в римском клубе еще на сезон.  Во время паузы на игры сборных тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран.

Следующим летом срок действия контракта "Особенного" с Ромой истекает.

Напомним, Моуринью возглавил итальянскую команду в 2021 году. Под его руководством Рома стала победителем Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

Статьи по теме

"Особенный" уходит из Ромы? Моуринью может летом возглавить новый клуб "Особенный" уходит из Ромы? Моуринью может летом возглавить новый клуб
Дзаньоло: "Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах" Дзаньоло: "Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах"
Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ
Хавбек Динамо высказался о цели клуба на сезон Хавбек Динамо высказался о цели клуба на сезон
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина16:58
Хавбек Динамо высказался о цели клуба на сезон
ММА16:50
Ломаченко: Цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе
ММА16:22
Адесанья: Бой с Перейрой - мой последний шанс
Европа16:18
Защитник Баварии высказался об увольнении Нагельсманна
Европа15:53
Экс-тренер Тоттенхэма - главный претендент на смену Анчелотти
Европа15:45
Милан может попрощаться с одним из лидеров команды
Европа15:25
Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом
Европа15:16
Нападающий Челси высказался об адаптации Мудрика
Европа14:57
Стало известно будущее Моуринью в Роме
Киберспорт14:50
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK