Стало известно будущее Моуринью в Роме

Стала известна судьба главного тренера Ромы Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Roma Press.

"Особенный" останется в римском клубе еще на сезон. Во время паузы на игры сборных тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран.

Следующим летом срок действия контракта "Особенного" с Ромой истекает.

Напомним, Моуринью возглавил итальянскую команду в 2021 году. Под его руководством Рома стала победителем Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ.