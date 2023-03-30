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Руни - об уходе Роналду из МЮ: Жаль, что все закончилось именно так

Англичанин не в восторге от того, как португалец покинул команду.
Сегодня, 15:55
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из стана манкунианцев.

"Я полагаю, он получил то, что хотел. Для Манчестер Юнайтед было важно как можно быстрее отойти от этого и переориентироваться на группу игроков, которые были в клубе и хотели там оставаться. И я думаю, что именно здесь тен Хаг проделал очень хорошую работу по смене фокуса у игроков и поставил их в положение, при котором они комфортно занимают место в топ-4, а также выиграли Кубок.

Я думаю, то, что он сделал для Манчестер Юнайтед – великолепно. И он выиграл титулы Премьер-лиги, выиграл Лигу чемпионов, забил много голов.

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Поэтому я думаю, что болельщики и, конечно, игроки, особенно его бывшие товарищи по команде, которые играли с ним в мое время, никогда не забудут, что он сделал для Манчестер Юнайтед. Потому что в моих глазах он всегда будет легендой клуба, и, конечно, жаль, что на этот раз все закончилось именно так. Но я не думаю, что это что-то умаляет в его наследии в клубе", – сказал Руни в интервью CNN.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Роналду расторгли контракт в ноябре 2022 года после интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал клуб.

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