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Футбол

Роналду приехал в один из ресторанов Мадрида на спорткаре почти за 9 млн фунтов

Португалец поразил фанатов дорогостоящим "космическим кораблем".
Сегодня, 19:52
Криштиану Роналду / Instagram
Криштиану Роналду / Instagram

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду приехал в один из ресторанов Мадрида на невероятно дорогом спорткаре.

Футболиста засекли вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, когда они покидали заведение на Bugatti Centodieci, стоимостью 8,8 млн фунтов.

Отметим, мощность данного автомобиля почти в два раза превышает мощность болидов Формулы-1. До 100 км/час спорткар разгоняется за 2,9 секунды.

Источник: The Sun

Фанаты в соцсетях прозвали авто Криштиану "космическим кораблем" из-за его стоимости и футуристичного дизайна.

Ранее сообщалось, что скандальный футболист Динамо Киев сделал оригинальный подарок Роналду.

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