Роналду приехал в один из ресторанов Мадрида на спорткаре почти за 9 млн фунтов

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду приехал в один из ресторанов Мадрида на невероятно дорогом спорткаре.

Футболиста засекли вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, когда они покидали заведение на Bugatti Centodieci, стоимостью 8,8 млн фунтов.

OLHA A NAVE DO HOMEM, FILHO! ESQUEÇA TUDO! 🚘🔥 Cristiano Ronaldo saiu pra jantar com seu Bugatti Centodieci em Madri e é claro que gerou um alvoroço com os fãs!



Crédito: @GOATTWORLD pic.twitter.com/8gLBHh7nkT — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 29, 2023

Отметим, мощность данного автомобиля почти в два раза превышает мощность болидов Формулы-1. До 100 км/час спорткар разгоняется за 2,9 секунды.

Источник: The Sun

Фанаты в соцсетях прозвали авто Криштиану "космическим кораблем" из-за его стоимости и футуристичного дизайна.

Ранее сообщалось, что скандальный футболист Динамо Киев сделал оригинальный подарок Роналду.