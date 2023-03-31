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Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Монпелье

Украинец не пропускает ни одной игры провансальцев с момента своего перехода из Аталанты.
Вчера, 21:49
Руслан Малиновский / https://www.instagram.com/malinovskyi_18/
Руслан Малиновский / https://www.instagram.com/malinovskyi_18/

В пятницу, 31 марта, на Велодроме состоится возвращение клубного футбола Франции. В рамках 29-го тура Лиги 1 Марсель будет принимать в гостях Монпелье.

Украинский хавбек провансальцев Руслан Малиновский вновь попал в стартовый состав - 29-летний игрок выйдет в тройке нападения вместе с Алексисом Санчесом и Витиньей.

Марсель: Бланко - Ронжье, Жиго, Колашинац - Клаусс, Верету, Гендузи, Тавареш - Санчес, Витинья, Малиновский.

Запасные: Нгапандуэнтнбу, Лопес, Элмаз, Муге, Байи, Каборе, Мбемба, Пайе, Ундер.

Монпелье: Лекомт - Сахо, Жульен, Куяте, Силла - Леруа, Шотар, Норден, Саванье, Вахи - Хазри.

Запасные: Камара, Бонгемба, Файад, Тамас, Тчато, Жермен, Мавидиди, Мендеш, Сако.

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На данный момент Марсель занимает второе место чемпионата Франции, отставая от лидера в лице ПСЖ на семь очков.

Стартовый свисток матча Марсель - Монпелье запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монпелье марсель Лига 1 Руслан Малиновский

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