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Клубы АПЛ заплатили футбольным агентам более 300 миллионов фунтов за прошлый год

Сумма агентских выплат выросла по сравнению с предыдущим показателем.
Вчера, 22:54
Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола / Getty Images
Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола / Getty Images

Согласно новым данным Футбольной ассоциации (ФА), клубы Английской Премьер-лиги выплатили агентам почти 320 миллионов фунтов в течение года с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года, сообщает BBC.

Примечательно, что сумма агентских выплат за прошедший год выросла по сравнению с аналогичным предыдущим показателем (318,2 миллиона против 272,6 миллионов).

Больше всех агентам заплатил Манчестер Сити — 51,56 миллиона. В этот период был подписан контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом.

Второе место по агентским выплатам занимает Челси, который за 15 трансферов выплатил агентам 43,16 миллионов. Далее идут Ливерпуль (33,69 миллиона) и Манчестер Юнайтед (24,73 миллиона).

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Сообщается, что меньше всех агентам заплатил новичок АПЛ Ноттингем Форест - всего 4,35 миллиона. При этом стоит напомнить, что "лесники" осуществили более 20 трансферов.

ФА обязана публиковать данные в соответствии с правилами ФИФА по работе с посредниками, введенными в 2015 году.

Первые подробности транзакций, опубликованные ФА в сезоне-2015/16, показали, что клубы Премьер-лиги заплатили агентам менее 47 миллионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ агенты

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