iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Берлускони рассказал, почему не смог пригласить Марадону в Милан

Итальянский функционер назвал резонную причину.
Сегодня, 12:56
Сильвио Берлускони / Getty Images
Сильвио Берлускони / Getty Images

Экс-президент Милана Сильвио Берлускони поделился деталями срыва перехода Диего Марадоны в стан "россонери".

"У меня очень глубокое сожаление по этому поводу. И не только потому, что Марадона был лучшим игроком своего поколения. Он был хрупким человеком. Возможно, дисциплинированность и внимание к людям, которые были в моем Милане, помогли бы ему избежать некоторых ошибок.

Общаясь с ним, я понял одно: Марадона – это Неаполь. Он был символом и флагом сильнейшего Наполи в истории, по крайней мере до сегодняшнего дня.

Читай также: В Неаполе украли картину с ногой Марадоны

А флаги нельзя купить и переместить. Это было бы все равно, что взять сердце целого города и перенести его в Милан. Это было бы несправедливо, этого нельзя было делать. Эту оценку разделял и сам Диего, обладающий большой чувствительностью", - сказал Берлускони в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, чемпионом Италии Наполи был всего дважды — в 1987 и 1990 годах. Оба раза команду приводил к титулу Диего Марадона, который играл в Неаполе с 1984 по 1991 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Сильвио Берлускони Диего Марадона

Статьи по теме

Ключевой футболист Милана может летом покинуть клуб Ключевой футболист Милана может летом покинуть клуб
Ибрагимович получил очередную травму Ибрагимович получил очередную травму
Милан близок к продлению контракта с ключевым форвардом Милан близок к продлению контракта с ключевым форвардом
Милан может попрощаться с одним из лидеров команды Милан может попрощаться с одним из лидеров команды
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя
Джошуа - Франклин: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис16:35
Петра Квитова выступила против допуска россиян и белорусов к Уимблдону и Олимпиаде
Украина16:19
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
НБА16:04
Новицки, Уэйд, Газоль, Паркер и Попович вошли в Зал славы баскетбола-2023
Европа16:00
Барселона - Реал: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании
Украина15:59
Хет-трик Довбика принес Днепру-1 победу над Металлистом-1925
Бокс15:29
Шелестюк намекнул на своего следующего оппонента
Гимнастика15:23
Верняев - о Василенко: Наш дибил из сборной писал, что Украина его бомбила
Украина15:00
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Украина14:56
Ванат и Рамирес принесли Динамо победу над Львовом
Украина14:49
Ванат забил за Динамо после идеального розыгрыша штрафного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK