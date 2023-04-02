Берлускони рассказал, почему не смог пригласить Марадону в Милан

Экс-президент Милана Сильвио Берлускони поделился деталями срыва перехода Диего Марадоны в стан "россонери".

"У меня очень глубокое сожаление по этому поводу. И не только потому, что Марадона был лучшим игроком своего поколения. Он был хрупким человеком. Возможно, дисциплинированность и внимание к людям, которые были в моем Милане, помогли бы ему избежать некоторых ошибок.

Общаясь с ним, я понял одно: Марадона – это Неаполь. Он был символом и флагом сильнейшего Наполи в истории, по крайней мере до сегодняшнего дня.

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А флаги нельзя купить и переместить. Это было бы все равно, что взять сердце целого города и перенести его в Милан. Это было бы несправедливо, этого нельзя было делать. Эту оценку разделял и сам Диего, обладающий большой чувствительностью", - сказал Берлускони в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, чемпионом Италии Наполи был всего дважды — в 1987 и 1990 годах. Оба раза команду приводил к титулу Диего Марадона, который играл в Неаполе с 1984 по 1991 год.