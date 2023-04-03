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Бавария не будет выкупать Канселу за 70 млн евро

В клубе недовольны характером португальца.
Сегодня, 12:55
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Мюнхенская Бавария не планирует выкупать Жоау Канселу за 70 млн евро, сообщает GGFN.

Напомним, что арендном соглашении португальца прописана именно такая сумма выкупа. Также Бавария не планирует вести переговоры с Манчестер Сити о снижении ценника.

Ключевым фактором такого решения мюнхенцев стал характер португальца. В клубе недовольны резкими перепадами настроения Жоау, которые зависят от его игрового времени.

Примечательно, что ранее португальский защитник и сам намекнул на свое возвращение в Манчестер. Похоже, в планы нового главного тренера он точно не входит.

Напомним, что Бавария в первом матче под руководством Томаса Тухеля разгромила главного конкурента дортмундскую Боруссию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Жоау Канселу

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