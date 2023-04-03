Боруссия Дортмунд усилилась защитником из Менхенгладбаха
"Шмели" оформили мощный трансфер.
Защитник Боруссии Менхенгладбах Рами Бенсебаини продолжит карьеру в Дортмунде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Местный клуб пару дней назад подписал контракт с 27-летним алжирцем. Точные детали сделки пока неизвестны, однако игрок заключил долгосрочное соглашение с Боруссией.
Таким образом, Бенсебаини присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Действующий контракт с Боруссией Менхенгладбах действует июля этого года.
В текущем сезоне на счету алжирца пять голов в 22 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Боруссия придумала способ удержать в клубе Беллингема.