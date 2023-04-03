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Боруссия Дортмунд усилилась защитником из Менхенгладбаха

"Шмели" оформили мощный трансфер.
Сегодня, 13:50
Рами Бенсебаини / Getty Images
Рами Бенсебаини / Getty Images

Защитник Боруссии Менхенгладбах Рами Бенсебаини продолжит карьеру в Дортмунде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Местный клуб пару дней назад подписал контракт с 27-летним алжирцем. Точные детали сделки пока неизвестны, однако игрок заключил долгосрочное соглашение с Боруссией.

Таким образом, Бенсебаини присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Действующий контракт с Боруссией Менхенгладбах действует июля этого года.

В текущем сезоне на счету алжирца пять голов в 22 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия придумала способ удержать в клубе Беллингема.

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