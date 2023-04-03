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"JAAAAA!!!": Мюллер дополнил пресс-конференцию Тухеля внезапным криком

Что поделать, если комната пресс-конференций и комната отдыха игроков Баварии теперь находятся по соседству.
Сегодня, 20:55
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

В мюнхенской Баварии началась новая эра - эра Томаса Тухеля.

Экс-тренер Боруссии и Челси старается наладить с новыми подопечными дружеские отношения, чтобы сыграть на контрасте с Юлианом Нагельсманном, который испытывал с этим определенные проблемы.

И уже в первом же матче против своей бывшей команды в рамках немецкой Бундеслиги Тухель одержал уверенную победу со счетом 4:2.

В понедельник, 3 апреля, состоялась пресс-конференция тренера, которая внезапно была дополнена четким криком, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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По информации источника, это был крик Томаса Мюллера, который играл в дартс.

А крик был так хорошо слышен из-за ремонта, в связи с чем комната пресс-конференций теперь соседствует со столовой и комнатой отдыха игроков мюнхенского клуба. Вероятно, это был не последний подобный случай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Томас Тухель Бавария Мюнхен

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