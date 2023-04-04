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Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерускую карьеру

33-летний итальянец может возглавить швейцарский клуб.
Сегодня, 16:15
Давиде Анчелотти / Getty Images
Давиде Анчелотти / Getty Images

Сын главного тренера мадридского Реала Карло Анчелотти Давиде может вскоре начать собственную тренерскую карьеру, пишет Marca.

Итальянец входит в шорт-лист на пост главного тренера швейцарского Базеля. Ранее в текущем сезоне Давиде Анчелотти мог возглавить также и Эвертон.

В Англии Давиде работал вместе с отцом в составе "ирисок", а сейчас 33-летний специалист ассистент главного тренера в Реале.

Давиде начинал тренером по физподготовке в ПСЖ, а потом работал вместе с отцом в Баварии, Наполи, Реале и других клубах.

Базель же сейчас имеет в качестве времнного тренера Хайко Фогеля, который закончит сезон с командой. Швейцарский клуб готов предоставить шанс Анчелотти со следующего сезона.

А его отец Карло Анчелотти вполне может возглавить сборную Бразилии со следующего сезона.

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