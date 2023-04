Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед

Форвард Фулхэма Александар Митрович получил 8 матчей дисквалификации за свое удаление в матче 1/4 финала кубка Англии против Манчестер Юнайтед (1:3).

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, 28-летний серб был дисквалифицирован на три матча за прямую красную карточку, еще три матча добавили за то, как он ее получил, и еще два матча за "ненадлежащее, оскорбительное и угрожающее поведение и выражения" после удаления.

Aleksander Mitrovic gets eight-match ban for his behaviour at Man Utd. Three for sending off, three because of why he was sent off and another two for improper, abusive, insulting and threatening behaviour and language after he was sent off. Marco Silva two-match touchline ban.