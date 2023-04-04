Представители Нагельсманна подтвердили "положительные" переговоры с Челси

Представители Юлиана Нагельсманна подтвердили информацию о переговорах с лондонским Челси.

По информации Sky Sports, они подтвердили "положительные" переговоры с лондонским клубом о потенциальном назначении 35-летнего немца на пост главного тренера.

Переговоры между двумя сторонами продолжаются, однако ничего еще не было решено.

Ранее появилась информация, что руководство "пенсионеров" восхищается работой Нагельсманна, но при этом их смущает его возраст, который может стать причиной их отказа от услуг молодого тренера.

Напомним, что во вторник, 4 апреля Челси примет в гостях Ливерпуль в рамках перенесенного 8-го тура АПЛ. Стартовый свисток матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.