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Мудрик остался в запасе Челси на матч против Ливерпуля

Украинец может выйти на поле по ходу встречи, как это произошло в его первом поединке в синей футболке как раз против мерсисайдцев.
Сегодня, 21:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Во вторник, 4 апреля, на Стэмфорд Бридж пройдет перенесенный матч 8-го тура АПЛ между Челси и Ливерпулем.

Михаил Мудрик после выхода в старте в игре против Астон Виллы (0:2) переместился на скамейку запасных.

Стоит отметить, что Юрген Клопп после провала в поединке с Манчестер Сити (1:4) прибегнул к ротации, отправив в запас Трента Александер-Арнольда, Эндрю Робертсона, Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

Челси: Аррисабалага - Фофана, Кулибали, Кукурелья - Джеймс, Фернандес, Канте, Чилуэлл - Хаверц, Феликс, Ковачич.

Запасные: Менди, Бадьяшиль, Галлахер, Лофтус-Чик, Мадуэке, Маунт, Мудрик, Пулишич, Стерлинг.

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Конате, Матип, Цимикас - Джонс, Фабиньо, Хендерсон - Жота, Фирмино, Нуньес.

Запасные: Келлехер, Александр-Арнольд, Артур, Гакпо, Карвальо, Милнер, Робертсон, Салах, Филлипс.

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Стартовый свисток поединка Челси - Ливерпуль запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси АПЛ Михаил Мудрик

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