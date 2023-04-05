iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чеферин прокомментировал возможное снятие бана с росии

В ближайшем будущем этого не случиться.
Сегодня, 17:29
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Сегодня, 5 апреля, Александра Чеферина было переизбрано на должность президента УЕФА. В связи с этим словенский функционер дал большую пресс-конференцию, на которой высказался и об снятии бана с росии и росийских спортсменов.

Чеферин убежден, что в ближайшем будущем сборная росии и росийские клубы не будут допущены до междунраодных соревнований, если только не будет серьезного изменения ситуации.

"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить.

У меня сердце разрывается из-за росийских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях.

Но пока эта война продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления". - сказал Чеферин.

Напомним, что сегодня также был переизбран в исполком УЕФА Андрей Павелко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александер Чеферин

Статьи по теме

Президент УЕФА Чеферин переизбран на новый срок Президент УЕФА Чеферин переизбран на новый срок
УЕФА намерен организовать международный турнир в россии - рос ЗМІ УЕФА намерен организовать международный турнир в россии - рос ЗМІ
Чеферин будет баллотироваться на новый срок президента УЕФА Чеферин будет баллотироваться на новый срок президента УЕФА
Президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы Президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа20:25
В Лестере определились с кандидатами на пост тренера
Европа20:06
Модрич обеспокоен из-за нового контракта с Реалом
Бокс19:51
Хэйни: Разберу Ломаченко на части
Киберспорт19:42
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Другие19:29
МОК готов "защитить" украинских спортсменов, которые не присоединятся к бойкоту
Европа19:19
Один из лидеров Манчестер Сити вернулся к тренировкам с командой
ММА18:54
Кормье: Макгрегор помог Хабибу стать суперзвездой
Европа18:45
Месси отказался от сумасшедшего предложения от Аль-Хиляля
Европа18:21
Да будет суд! Павелко обвиняется в коррупции и угрозах в адрес журналиста
Украина18:06
У известного украинского футболиста диагностировали рак
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK