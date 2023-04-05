Чеферин прокомментировал возможное снятие бана с росии

В ближайшем будущем этого не случиться.

Сегодня, 5 апреля, Александра Чеферина было переизбрано на должность президента УЕФА. В связи с этим словенский функционер дал большую пресс-конференцию, на которой высказался и об снятии бана с росии и росийских спортсменов.

Чеферин убежден, что в ближайшем будущем сборная росии и росийские клубы не будут допущены до междунраодных соревнований, если только не будет серьезного изменения ситуации.

"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить.

У меня сердце разрывается из-за росийских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях.

Но пока эта война продолжается, пока продолжается это безумие, должна быть такая форма давления". - сказал Чеферин.

Напомним, что сегодня также был переизбран в исполком УЕФА Андрей Павелко.