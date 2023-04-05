Один из лидеров Манчестер Сити вернулся к тренировкам с командой

Холанд может снова выйти на поле.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам в составе команды. Об этом сообщает EuroFoot.

22-летний норвежец пропускал тренировки с 29 марта, так как он прибыл из расположения сборной Норвегии из-за травмы паха и не принял участие в матчах квалификации Евро-2024.

Напомним, Холанд пропустил игру против Ливерпуля (4:1) в рамках АПЛ.

В текущем сезоне на счету норвежца 28 голов и 5 ассистов в 26 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги.