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Мбаппе поддержал Лукаку после расистского скандала в матче с Ювентусом

Француз разочарован ввиду сложившейся ситуации.
Вчера, 22:40
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выступил против расизма, поддержав форварда Интера Ромелу Лукаку в недавнем скандале.

"Идет 2023 год, а проблемы все те же.

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Но мы не позволим вам этого делать. Все против расизма!" – написал француз в соцсетях.

Источник: Instagram

Напомним, Лукаку столкнулся с оскорблениями на почве расизма во время игры с Ювентусом (1:1) в рамках полуфинала Кубка Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Ромелу Лукаку

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