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"Нах*й расизм": Лукаку призвал к действиям после оскорблений со стороны фанатов Ювентуса

Бельгийский игрок ждет от руководства итальянского футбола решительных действий.
Сегодня, 16:56
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Полуфинальный матч кубка Италии между Ювентусом и Интером (1:1) был омрачен очередным расистским скандалом.

Фанаты Ювентуса, находившиеся за воротами Маттиа Перина, с помощью обезьяньих криков и всевозможных жестов пытались помешать Ромелу Лукаку реализовать пенальти. То же самое продолжилось и после того, как бельгиец отправил мяч в сетку.

Эта тема сразу же попала в заголовки газет. Сам же Лукаку опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором призвал к решительным действиям относительно расизма.

"История повторяется. Я прошел через это в 2019-м. и снова в 2023-м. Я надеюсь, что на этот раз лига действительно примет реальные меры, потому что эта прекрасная игра должна нравиться всем. Спасибо за сообщения поддержки. Нах*й расизм", - написал Ромелу.

Многие футболисты выразили форварду свою поддержку, например, дуэт из ПСЖ Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими, Рис Джеймс из Челси и Винисиус Жуниор из Реала, который сам неоднократно подвергался расистским оскорблениям в испанском футболе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Кубок Италии Ромелу Лукаку

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