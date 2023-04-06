Мудрик стал вторым самым худшим трансфером Челси в этом сезоне по версии GOAL

Изданию было из кого выбрать.

Британское издание GOAL составило рейтинг трансферов Челси в этом сезоне.

"Синие" сделали за два трансферных окна 15 приобретений, среди которых был и украинец Михаил Мудрик.

Вингер занял второе с конца место в топе от известного портала. "Опередил" Мудрика лишь Пьер-Эмерик Аубамеянг.

GOAL так охарактеризовал первые несколько месяцев украинца в новом клубе:

"В отличие от Фернандеса, первые три месяца Мудрика в Челси стали огромным разочарованием.

Синие выиграли погоню за высоко оцененным украинцем, опередив Арсенал=, но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против Ливерпуля на Энфилде в феврале, он выглядел как рыба на суше.

Мудрик еще не открыл счет своим голам за Челси несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ.

Плохие выступления бывшего вингера донецкого Шахтера уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет делать серьезные изменения на поле и за его пределами".

Лучшим переходом признали трансфер Энцо Фернандеса из Бенфики.