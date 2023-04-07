Ограбление не удалось: Злоумышленники хотели обнести дом Месси, но не смогли попасть внутрь

Горе-ворам не повезло также оказаться на камерах видеонаблюдения.

Дом нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля попытались ограбить. Об этом сообщает издание Antenna 3.

Прошлой ночью двое неизвестных, одетых в черное, пытались пробраться в дом Лионеля Месси, расположенного в 20 км от Барселоны. Злоумышленники скрылись до приезда полиции.

Неизвестным удалось только проникнуть на территорию сада, однако не получилось попасть внутрь. Горе-воры попали на камеры видеонаблюдения, расположенные на территории дома.

Отметим, местная полиция уже начала поиски подозреваемых благодаря записям, сделанных во время попыток взломать замок.

Ранее сообщалось, что звезда Ливерпуля стала жертвой ограбления.