Ювентус получил частичное закрытие стадиона из-за расизма в отношении Лукаку

К тому же, сама "старая синьора" планирует запретить некоторым фанатам посещать арену.

Ярус южной трибуны Альянц Стэдиум в Турине будет закрыт во время следующей домашней игры Ювентуса в наказание за расистские оскорбления, которые форвард Интера Ромелу Лукаку получил во время полуфинала кубка Италии (1:1), сообщает The Athletic.

При этом "старая синьора" планирует запретить посещение стадиона двум болельщикам, которые принимали в этом непосредственное участие.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как некоторые болельщики издают обезьяньи звуки, когда Лукаку собирался пробивать пенальти.

Ювентус по этому видео идентифицировал двух фанатов. Клуб ждет подтверждения от местных правоохранительных органов по поводу возможных запретов. Отмечается, что один из них является несовершеннолетним.

Напомним, что сам Ромелу Лукаку в своих социальных сетях призвал к решительным действиям по борьбе с расизмом.