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"Это не Килиан Сен-Жермен": Мбаппе раскритиковал ПСЖ за рекламный ролик

Француз продолжает бороться со всеми за использование прав на свое изображение.
Сегодня, 13:23
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе раскритиковал ПСЖ за то, что клуб, не получив его разрешения, использовал интервью с ним в видео, рекламирующем абонементы на сезон-2023/24 годов, сообщает The Athletic.

Парижане опубликовали рекламный ролик, сделанный на Парк де Пренс при участии 24-летнего форварда.

Мбаппе в своих социальных сетях опубликовал обращение, в котором он утверждает, что интервью было оформлено как "обычное интервью в день клубного маркетинга" и что его не проинформировали о том, для чего оно будет использоваться.

"Я только что принял участие в просмотре кампании по обновлению абонементов клуба на сезон-2023/24. Меня ни разу не проинформировали о содержании интервью с моим интервьюером".

"Это выглядело как обычное интервью на клубном маркетинговом дне. Я не согласен с опубликованным видео. Вот почему я борюсь за права на индивидуальное изображение. ПСЖ — большой клуб и большая семья, но это точно не Килиан Сен-Жермен".

https://www.instagram.com/k.mbappe/
https://www.instagram.com/k.mbappe/

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В итоге представитель клуба провел телефонный разговор с окружением футболиста, чтобы объяснить проблему и устранить любые недоразумения.

Стоит отметить, что Мбаппе и ранее выражал обеспокоенность и принимал меры по поводу прав на свое изображение.

Так, в марте 2022 года он возглавил бойкот игроков сборной Франции, которые не хотели участвовать в рекламе сайтов азартных игр и сети быстрого питания.

В сентябре он решил не участвовать в фотосессии с из-за отказа Федерации футбола Франции изменить соглашение о правах на изображение с игроками. Впоследствии Федерация футбола Франции заявила, что примет условия Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе

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