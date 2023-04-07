"Это не Килиан Сен-Жермен": Мбаппе раскритиковал ПСЖ за рекламный ролик

Француз продолжает бороться со всеми за использование прав на свое изображение.

Килиан Мбаппе раскритиковал ПСЖ за то, что клуб, не получив его разрешения, использовал интервью с ним в видео, рекламирующем абонементы на сезон-2023/24 годов, сообщает The Athletic.

Парижане опубликовали рекламный ролик, сделанный на Парк де Пренс при участии 24-летнего форварда.

Voici la vidéo de la campagne de réabonnement du PSG pour laquelle Kylian Mbappé exprime son désaccord.



La vidéo est centrée autour de l’attaquant français, alors que Lionel Messi et Neymar (entre autres) sont absents. pic.twitter.com/Mxi5h0YnC0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 6, 2023

Мбаппе в своих социальных сетях опубликовал обращение, в котором он утверждает, что интервью было оформлено как "обычное интервью в день клубного маркетинга" и что его не проинформировали о том, для чего оно будет использоваться.

"Я только что принял участие в просмотре кампании по обновлению абонементов клуба на сезон-2023/24. Меня ни разу не проинформировали о содержании интервью с моим интервьюером".

"Это выглядело как обычное интервью на клубном маркетинговом дне. Я не согласен с опубликованным видео. Вот почему я борюсь за права на индивидуальное изображение. ПСЖ — большой клуб и большая семья, но это точно не Килиан Сен-Жермен".

https://www.instagram.com/k.mbappe/

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В итоге представитель клуба провел телефонный разговор с окружением футболиста, чтобы объяснить проблему и устранить любые недоразумения.

Стоит отметить, что Мбаппе и ранее выражал обеспокоенность и принимал меры по поводу прав на свое изображение.

Так, в марте 2022 года он возглавил бойкот игроков сборной Франции, которые не хотели участвовать в рекламе сайтов азартных игр и сети быстрого питания.

В сентябре он решил не участвовать в фотосессии с из-за отказа Федерации футбола Франции изменить соглашение о правах на изображение с игроками. Впоследствии Федерация футбола Франции заявила, что примет условия Мбаппе.