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Зинченко рассказал, кто для него пример среди одноклубников

Украинец выбрал единственного игрока, с которым пересекался и в Ман Сити, и в Арсенале.
Сегодня, 14:27
Александр Зинченко и Габриэль Жезус / Getty Images
Александр Зинченко и Габриэль Жезус / Getty Images

Украинец Александр Зинченко высказался о своих взаимоотношениях с Габи Жезусом, с которым он играл в Ман Сити и продолжает играть в Арсенале.

По словам универсала "канониров", Жезус был для него примером как на поле. так и вне его.

"Он - особенный человек в моей жизни во всех смыслах. Вне футбольного поля и особенно на нем многим вещам я учился у Жезуса.

Он - настоящий пример, как тяжело ты должен ежедневно работать с правильным отношением. Даже в простых упражнениях, как вот квадрат. Обычно ребята, отбирающие мяч, работают на 50% их фокуса, но Габриэл - как зверь.

Его реакции на неудачи - невероятные. В Сити я смотрел на него и думал: "Вау, вот как нужно реагировать". Он был всегда лучшим на тренировках.  Знаю, что он много работал, чтобы оказаться там, где он сейчас есть. Приятно иметь таких одноклубников", - сказал игрок.

Напомним, ранее Зинченко рассказал о том, как делал предложение своей супруге Владе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити Александр Зинченко Габриэль Жезус

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