Наставник ПСЖ высказался о плохой форме команды

Кристоф Галтье считает, что за поражения ответственна вся команда.

Коуч французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился мыслями о текущей форме команды.

По словам специалиста, за плохие результаты ответственность несет не только он, но и все игроки.

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"Мы все ответственны. Когда мы выигрываем, каждый играет свою роль, а когда мы проигрываем, мы все должны взять на себя часть вины", - сказал Гальтье.

Напомним, ранее ПСЖ уступил в двух матчах подряд Лиону и Ренну.