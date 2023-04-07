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Интер ведет переговоры с МЮ по трансферу двух игроков

Марсиаль и Линделеф первыми могут покинуть МЮ летом.
Сегодня, 19:54
Виктор Линделеф и Антони Марсиаль / Getty Images
Виктор Линделеф и Антони Марсиаль / Getty Images

Миланский Интер заинтересован в подписании двух игроков Манчестер Юнайтед, сообщает Inter Live.

Согласно информации журналистов, речь идет об Антони Марсиале и Викторе Линделефе.

Итальянский клуб готов заплатить за обоих игроков около 35 млн евро. 20 из них - за Марсиаля, и оставшиеся 15 млн за Линделефа.

Учитывая, что ни один из игроков не входит в планы Эрика тен Хага, руководство МЮ может одобрить подобную сделку.

Ранее главный тренер "дьяволов" уже подчеркивал травматичность француза.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Интер Милан Антони Марсиаль Виктор Линделеф

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