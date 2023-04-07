Интер ведет переговоры с МЮ по трансферу двух игроков

Миланский Интер заинтересован в подписании двух игроков Манчестер Юнайтед, сообщает Inter Live.

Согласно информации журналистов, речь идет об Антони Марсиале и Викторе Линделефе.

Итальянский клуб готов заплатить за обоих игроков около 35 млн евро. 20 из них - за Марсиаля, и оставшиеся 15 млн за Линделефа.

Учитывая, что ни один из игроков не входит в планы Эрика тен Хага, руководство МЮ может одобрить подобную сделку.

Ранее главный тренер "дьяволов" уже подчеркивал травматичность француза.