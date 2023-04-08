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Миколенко остался в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед

Украинский защитник в очередной раз оказался вне стартовой одиннадцатки "ирисок".
Сегодня, 13:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 8 апреля, Эвертон в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сыграет в гостях с Манчестер Юнайтед.

Перед поединком главный тренер "ирисок" Шон Дайч огласил стартовый состав своей команды, в котором не нашлось места Виталию Миколенко. Украинский левый защитник начнет матч на скамейке запасных.

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В последний раз Миколенко выходил в старте Эвертона еще 1 марта во встрече с лондонским Арсеналом (0:4). После украинец пропустил один поединок из-за простуды, а в трех предыдущих оставался в запасе и появлялся на поле только под конец матчей.

Всего в нынешнем сезоне Миколенко провел в составе Эвертона 29 матчей, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что поединок АПЛ Манчестер Юнайтед - Эвертон начнется в 14:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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