Поттер заинтересовал еще один лондонский клуб

Но, скорее всего, тренер предпочтет отдохнуть до лета.

Грэм Поттер все еще может остаться в Лондоне, ведь еще одна лондонская команда оказалась заинтересована в его услугах.

Экс-наставник Челси может стать у руля Вест Хэма. Как минимум в этом заинтересовано руководство клуба.

Поттер может сменить у руля Дэвида Мойеса, который в данный момент близок к увольнению. По сообщениям английский СМИ, он может вылететь из клуба после поражения от Фулхэма.

В данный момент "молотобойцы" находятся на 15-м месте в турнире, а от зоны вылета их отделяет лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Однако вероятность того, что Поттер примет предложение Вест Хэма крайне низка. Ранее специалист отказал Лестеру и вряд ли примет другие предложения до конца текущего сезона.