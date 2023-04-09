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Моуринью: Не важно с каким счетом побеждать, главное в спорте - победа

Португалец играет только на результат.
Сегодня, 11:22
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался после матча с Торино (1:0) в Серии А.

"Ты побеждаешь в матче, когда забиваешь больше, чем соперник. И без разницы, выигрываешь ты со счетом 1:0 или 5:4. Кто забивает на гол больше, тот и побеждает. А главное в спорте – это победа.

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Задача всегда остается прежней: побеждать как можно чаще, демонстрируя мастерство и стараясь скрыть при этом свои слабости", – сказал Моуринью в интервью Football Italia.

Напомним, после 29 туров Серии А Рома набрала 53 очка и вышла на третье место в таблице.

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