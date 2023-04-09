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В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси

Зиеш может продолжить карьеру в стане парижан.
Сегодня, 12:52
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

ПСЖ проявляет интерес к тому, чтобы в ближайшее время возобновить переговоры с Челси по трансферу Хакима Зиеша. Об этом сообщает издание Football Insider.

Парижане работали над арендным соглашением еще зимой, однако не успели завершить его в последний день трансферного окна – лондонский клуб трижды отправил неправильные документы.

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ПСЖ все еще следит за выступлениями 30-летнего марокканца и готовит новое предложение. Руководство парижан ищет новых игроков в атаке, поэтому хавбек лондонцев придется кстати. 

Отметим, Челси готов летом отпустить Зиеша минимум за 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету марокканца всего один ассист в 13 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Хаким Зиеш

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