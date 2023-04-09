В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси
Зиеш может продолжить карьеру в стане парижан.
ПСЖ проявляет интерес к тому, чтобы в ближайшее время возобновить переговоры с Челси по трансферу Хакима Зиеша. Об этом сообщает издание Football Insider.
Парижане работали над арендным соглашением еще зимой, однако не успели завершить его в последний день трансферного окна – лондонский клуб трижды отправил неправильные документы.
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ПСЖ все еще следит за выступлениями 30-летнего марокканца и готовит новое предложение. Руководство парижан ищет новых игроков в атаке, поэтому хавбек лондонцев придется кстати.
Отметим, Челси готов летом отпустить Зиеша минимум за 20 млн евро.
В текущем сезоне на счету марокканца всего один ассист в 13 матчах АПЛ.