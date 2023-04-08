Арсенал и Челси поспорят за универсального защитника Вольфсбурга
Защитник Вольфсбурга Ридле Баку может летом пойти на повышение. Об этом сообщает издание Caught Offside.
Главным претендентом на игрока называется Арсенал. Лондонский клуб крайне заинтересован в трансфере 25-летнего немца.
Баку недавно позвонили из Арсенала, чтобы сообщать ему, что в нем заинтересованы. В клубе в восторге от того, что футболист может играть на позиции правого защитника и правого вингера.
На футболиста также претендует Челси, который следит за ситуацией вокруг игрока. Вильярреал тоже выражает заинтересованность в Баку, однако конкурировать с топ-клубами ему будет не по силам.
В текущем сезоне на счету фулбека пять голов и один ассист в 26 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко намерен подписать хавбека сборной Швейцарии.