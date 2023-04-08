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Арсенал и Челси поспорят за универсального защитника Вольфсбурга

Баку попал в сферу интересов топ-клубов.
Вчера, 22:17
Ридле Баку / Getty Images
Ридле Баку / Getty Images

Защитник Вольфсбурга Ридле Баку может летом пойти на повышение. Об этом сообщает издание Caught Offside.

Главным претендентом на игрока называется Арсенал. Лондонский клуб крайне заинтересован в трансфере 25-летнего немца.

Баку недавно позвонили из Арсенала, чтобы сообщать ему, что в нем заинтересованы. В клубе в восторге от того, что футболист может играть на позиции правого защитника и правого вингера.

На футболиста также претендует Челси, который следит за ситуацией вокруг игрока. Вильярреал тоже выражает заинтересованность в Баку, однако конкурировать с топ-клубами ему будет не по силам.

В текущем сезоне на счету фулбека пять голов и один ассист в 26 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко намерен подписать хавбека сборной Швейцарии.

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