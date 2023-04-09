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Гальтье назвал причину слабой игры Мбаппе в последних матчах ПСЖ

Французский специалист встал на защиту своего подопечного.
Сегодня, 15:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о причинах слабой игры форварда Килиана Мбаппе в последних матчах. 

"Килиан провел 51-й или 52-й матч. Поэтому период, когда все идет не так хорошо, – это нормально.

За день до матча он не смог провести тренировку целиком. Его участие в игре было под большим вопросом. Думаю, Мбаппе сыграл слабо, но он хотел выйти на поле в сложный момент. Это показывает, какой у него характер.

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Матч для него был непростым. Еще утром мы не знали, выйдет ли он в старте. Но у него было желание сыграть, он очень хотел выйти на поле. Это сильный посыл для команды", – сказал Гальтье в интервью Paris Fans.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 19 голов и 3 ассиста в 26 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Кристоф Гальтье

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