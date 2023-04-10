Гвардиола - о Холанде: Он приехал помочь нам выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о причинах подписания форварда Эрлинга Холанда.

"Он очень важный для нас футболист. Он приехал для того, чтобы помочь нам выиграть Лигу чемпионов, но в то же время на регулярной основе помогать в Кубке Англии, Премьер-лиге.

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Иметь в составе игрока, способного забить на ровном месте, важно. Но мы забили Монако 6 голов и вылетели. Мы забили Тоттенхэму 4 гола и вылетели. Мы всегда забивали, глобальных проблем с этим никогда не было", – заявил Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету Холанда 30 голов и 5 ассистов в 27 матчах АПЛ.