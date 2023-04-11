Асенсио все-таки остается в Реале

Испанский полузащитник Марко Асенсио близок к тому, чтобы продлить контракт с мадридским Реалом, сообщает The Athletic.

Ранее считалось, что игрок покинет клуб, интерес к нему проявляла Барселона и ряд других европейских клубов, но Марко всегда хотел остаться в Мадриде.

Считается, что на ситуацию повлиял Карло Анчелотти, который несколько раз подчеркивал, что хотел бы сохранить Асенсио в клубе. Сейчас стороны ведут переговоры.

Однако пока неизвестно, на какой срок и с какой зарплатой Марко останется в клубе. Источник предполагает, что, скорее всего, новый контракт будет рассчитан до 2027 или 2028 года.

Ранее свой контракт продлил и защитник Челси Бен Чилуэлл.