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Асенсио все-таки остается в Реале

Хавбек ведет переговоры о новом контракте.
Сегодня, 11:51
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Испанский полузащитник Марко Асенсио близок к тому, чтобы продлить контракт с мадридским Реалом, сообщает The Athletic.

Ранее считалось, что игрок покинет клуб, интерес к нему проявляла Барселона и ряд других европейских клубов, но Марко всегда хотел остаться в Мадриде.

Считается, что на ситуацию повлиял Карло Анчелотти, который несколько раз подчеркивал, что хотел бы сохранить Асенсио в клубе. Сейчас стороны ведут переговоры.

Однако пока неизвестно, на какой срок и с какой зарплатой Марко останется в клубе. Источник предполагает, что, скорее всего, новый контракт будет рассчитан до 2027 или 2028 года.

Ранее свой контракт продлил и защитник Челси Бен Чилуэлл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Марко Асенсио

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