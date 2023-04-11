Лэмпард: Мудрик ты или Ковачич, ты не должен волноваться, играя за Челси

Коуч лондонского Челси Фрэнк Лемпард поделился мыслями в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Специалист отметил, что игроки команды не должны чувствовать волнения, играя в ее составе.

"Если ты волнуешься, то не выходи на поле. Игроки не должны испытывать волнение. Для них привилегия играть за Челси.

Каждый должен доказывать, что достоин играть, будь ты Ковачич, который выиграл две Лиги чемпионов, или Мудрик, который только пришел сюда. Вы здесь не просто так", - приводит слова Лэмпарда Football London.

Напомним. матч Челси - Реал состоится завтра, а на нашем сайте вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.