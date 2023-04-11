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Тоттенхэм нашел замену Льорису

Алекс Мерет может переехать в Лондон.
Сегодня, 16:12
Алекс Мерет / Getty Images
Алекс Мерет / Getty Images

Тоттенхэм еще при Антонио Конте начал искать замену Уго Льорису, и даже после ухода тренера цель не изменилась.

Конте предлагал клубу подписать голкипера Наполи Алекса Мерета, и теперь итальянец рассматривается "шпорами", как основной вариант.

Отметим, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис ранее заявлял, что готов продать любого игрока своей команды. Мерет оценивается в 30 млн евро.

Также на руку Тоттенхэму может сыграть тот факт, что контракт итальянского вратаря с Наполи заканчивается уже в следующем году. Так что для этого трансфера почти нет никаких препятствий.

36-летний Уго Льорис перешел в Тоттенхєм еще в 2012 году и провел за "шпор" 11 сезонов. После чемпионата мира кипер закончил международную карьеру.

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