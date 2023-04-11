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Левандовски: Надеюсь, в следующем сезоне буду играть с Месси за Барселону

Поляк хочет, чтобы аргентинец вернулся в стан "сине-гранатовых".
Сегодня, 16:33
Лионель Месси и Роберт Левандовски / Getty Images
Лионель Месси и Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски выразил надежду на то, что Лионель Месси вернется к каталонцам.

По словам Левандовски, именно в стане "сине-гранатовых" должен играть аргентинец.

"Месси принадлежит к Барселоне. Если он вернется, то это будет чем-то невероятным. Мы знаем, что его место здесь.

Не могу сказать, что случится. Однако надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе.

Последние два матча были для нас не идеальными. Мы должны сделать шаг вперед в заключительных 10 встречах. Со своей стороны я постараюсь быть на самом высоком уровне.

У нас много новых игроков и травм. Должны набраться терпения. Уверен, что следующий сезон будет лучше", - сказал поляк.

Напомним, ранее сообщалось, что боссы Барселоны обсудят с руководством Ла Лиги возвращение Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски лео месси

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