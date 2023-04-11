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Челси объявил о продлении контракта с основным защитником

Чилуэлл останется в клубе до лета 2027 года.
Сегодня, 20:24
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Челси продлит контракт с защитником Беном Чилуэллом. Об этом клуб объявил на своем сайте.

Левый фулбек сборной Англии заключил новое соглашение с лондонским клубом до лета 2027 года.

Напомним, Чилуэлл выступает за Челси с лета 2020-го года, перейдя из Лестера за 50 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина два гола и два ассиста в 19 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси хочет воспользоваться ситуацией и подписать Гави бесплатно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бен чилуэлл

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