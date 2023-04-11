Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону
Испанец с нетерпением ждет возможности поработать с бывшим партнером по команде.
Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в клуб.
"Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.
Читай также: Хави высказался о возможном уходе Бускетса из Барселоны
Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в Ла Лиге. После этого мы посмотрим, что произойдет", – сказал Хави в интервью Barca Universal.
Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий. После этого Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента.