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Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону

Испанец с нетерпением ждет возможности поработать с бывшим партнером по команде.
Вчера, 22:27
Месси и Хави / Getty Images
Месси и Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в клуб.

"Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.

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Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в Ла Лиге. После этого мы посмотрим, что произойдет", – сказал Хави в интервью Barca Universal.

Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий. После этого Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Лионель Месси

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