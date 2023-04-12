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Тренер Ювентуса анонсировал скорое возвращение Погба после травмы

Французский хавбек восстановился от повреждения и будет в заявке на ближайший матч.
Сегодня, 16:59
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник Поль Погба вскоре сможет вернуться на поле, восстановившись от мышечного повреждения.

По словам наставника "бьянконери", французский хавбек будет включен в заявку туринской команды на ближайший четвертьфинальный матч Лиги Европы против лиссабонского Спортинга.

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"Погба будет в заявке. Завтра мы будем лучше понимать его кондиции. Было бы важно иметь его в заключительной части сезона. Впереди еще много матчей", - приводит слова Аллегри Twitter JuveFC.

Отметим, что в нынешнем сезоне Погба из-за травм успел принять участие всего в двух матчах итальянской Серии А, в которых суммарно провел на поле всего 35 минут.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между Ювентусом и Спортингом будет сыгран в четверг, 13 апреля.

Ранее директор Ювентуса высказался о будущем Поля Погба в клубе.

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