Тренер Ювентуса анонсировал скорое возвращение Погба после травмы

Французский хавбек восстановился от повреждения и будет в заявке на ближайший матч.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник Поль Погба вскоре сможет вернуться на поле, восстановившись от мышечного повреждения.

По словам наставника "бьянконери", французский хавбек будет включен в заявку туринской команды на ближайший четвертьфинальный матч Лиги Европы против лиссабонского Спортинга.

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"Погба будет в заявке. Завтра мы будем лучше понимать его кондиции. Было бы важно иметь его в заключительной части сезона. Впереди еще много матчей", - приводит слова Аллегри Twitter JuveFC.

Отметим, что в нынешнем сезоне Погба из-за травм успел принять участие всего в двух матчах итальянской Серии А, в которых суммарно провел на поле всего 35 минут.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между Ювентусом и Спортингом будет сыгран в четверг, 13 апреля.

Ранее директор Ювентуса высказался о будущем Поля Погба в клубе.