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ПСЖ хочет избавиться от одного из своих форвардов

Парижский клуб недоволен игрой Экитике.
Сегодня, 08:33
Юго Экитике / PSG_inside
Юго Экитике / PSG_inside

ПСЖ готов летом распрощаться с форвардом Юго Экитике. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

Руководство ПСЖ разочаровано в Экитике и рассчитывает продать игрока летом. Клуб пока не сообщил футболисту о своем решении.

В свою очередь 20-летний француз не собирается летом покидать команду. Он готов и дальше бороться за место в составе и приносить пользу клубу.

Кроме того, Экитике уверен, что в ближайшее время сможет пробиться в стартовый состав, вытеснив оттуда Неймар, у которого часто случаются травмы.

В текущем сезоне на счету француза три гола и три ассиста в 20 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может усилиться экс-защитником Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Юго Экитике

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