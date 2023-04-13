ПСЖ хочет избавиться от одного из своих форвардов

ПСЖ готов летом распрощаться с форвардом Юго Экитике. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

Руководство ПСЖ разочаровано в Экитике и рассчитывает продать игрока летом. Клуб пока не сообщил футболисту о своем решении.

В свою очередь 20-летний француз не собирается летом покидать команду. Он готов и дальше бороться за место в составе и приносить пользу клубу.

Кроме того, Экитике уверен, что в ближайшее время сможет пробиться в стартовый состав, вытеснив оттуда Неймар, у которого часто случаются травмы.

В текущем сезоне на счету француза три гола и три ассиста в 20 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может усилиться экс-защитником Барселоны.