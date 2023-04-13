Швентек, Месси и Мбаппе: Time опубликовал список самых влиятельных людей года
Известное издание внесло в рейтинг ряд спортсменов.
Американское издание Time опубликовало рейтинг ста самых влиятельных людей мира в этом году.
Помогали журналистам в этом в том числе и другие известные люди, а также и участники окончательного списка, выдвигая свои кандидатуры.
В окончательном списке оказались пять спортсменов, а именно: Ига Швентек, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Микаэла Шиффрин и Патрик Махоумс.
Читай также: Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону
Стоит сказать, что кандидатуру Месси внес легендарный теннисист Роджер Федерер, Микаэлы Шиффрин - американская олимпийская чемпионка Линдси Вонн, а Иги Швентек - сама Шиффрин.
Также в топ вошли две украинки, а именно первая леди страны Елена Зеленская и правозащитница Александра Матвийчук.