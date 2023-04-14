Экс-игрок Барселоны начал тренерскую карьеру

Экс-футболист каталонской Барселоны и мадридского Алетико Арда Туран начал карьеру тренера.

Турок возглавил клуб местного второго дивизиона Эюпспор, идущий на четвертом месте.

Читай также: Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерускую карьеру

Дебютирует Туран на тренерском мостике уже через 2 дня, 16 апреля, в матче против Гезтепе.

Напомним, что бывший полузащитник завершил карьеру в минувшем году, а его последним клубом был Галатасарай.