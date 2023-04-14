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Экс-игрок Барселоны начал тренерскую карьеру

Арда Туран возглавил клуб второго дивизиона.
Сегодня, 14:28
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Экс-футболист каталонской Барселоны и мадридского Алетико Арда Туран начал карьеру тренера.

Турок возглавил клуб местного второго дивизиона Эюпспор, идущий на четвертом месте.

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Дебютирует Туран на тренерском мостике уже через 2 дня, 16 апреля, в матче против Гезтепе.

Напомним, что бывший полузащитник завершил карьеру в минувшем году, а его последним клубом был Галатасарай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона турция Арда Туран

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